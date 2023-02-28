Весілля та несподіваний прибуток: гороскоп на березень 2023 року для всіх знаків Зодіаку

Відома астрологиня Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на березень 2023 року для всіх знаків Зодіаку. Саме цього місяця відбудеться старт нового астрологічного року — 21 березня Сонце перейде на знак Овна, а отже, на думку Людмили, варто чекати від місяця переломних подій.

Овен

У першій половині місяця представникам знака добре згадати свої колишні плани, які так і не були здійснені. Настає час, коли неможливе стане можливим. Виявіть трохи терпіння, і в другій половині місяця на вас чекає нагорода.

Тельці

У березні зірки радять Тельцям зайнятися профілактикою здоров'я. Інакше можуть вилізти давні болячки. Більше гуляйте на свіжому повітрі та медитуйте. Серйозні плани краще залишити на інший місяць.

Близнюки

Творчим людям, народженим під знаком Близнюків у березні буде супроводжувати успіх. Саме час діяти, творити, реалізовувати нові проекти. Зірки будуть прихильні до всіх ваших починань. Не забувайте, що підтримкою будь-яких справ для вас завжди буде сім'я.

Раки

У березні представникам знака варто забути про філософське ставлення до життя. Намагайтеся звертати увагу на прості повсякденні речі — так вам буде простіше справлятися з труднощами. Не замикайтеся у собі. Найчастіше буйте серед друзів, гуляйте, ходіть у кіно.

Лев

Представникам знаку Львів варто приготуватися до активної уваги протилежної статі. Однак, щоб не налякати партнера, намагайтеся стримувати свій запал. Березень обіцяє нові зустрічі та знайомства. Можливо, на вашому горизонті з'явиться людина, з якою ви підете життям.

Діва

Березень намагатиметься спокусити представників знака привабливими можливостями. Не варто піддаватися спокусам, а кожен варіант всебічно вивчити. Це стосується робочих моментів та «битв» на любовному полі. Не забувайте прислухатися до своєї інтуїції — вона вас не підведе.

Терези

Березень обіцяє фінансове благополуччя представникам знаку Терезів. Нарешті ви будете винагороджені за свою старанність. Але не варто розслаблятися — місяць приготував вам кілька сюрпризів. І вони стосуватимуться не лише роботи, а й особистих справ. Можлива пропозиція руки та серця та швидке весілля.

Скорпіон

Зірки радять представникам знаку більше уваги приділяти своїм рідним. Зараз, як ніколи, вони потребуватимуть вашої підтримки. Робочі питання змусять вас змінити свої погляди на багато речей, а люди, які знаходяться поруч — переглянути ставлення до них. Друга половина місяця принесе несподівану грошову винагороду.

Стрілець

Девіз березня для представників знаку — «не поспішай, бо встигнеш». Активним Стрільцям добре було б озирнутися довкола і зрозуміти, чи в правильному напрямку вони рухаються. Інакше можна зробити помилки, які буде важко потім виправити. Саме час зайнятися саморозвитком та читанням філософської літератури.

Козоріг

Зірки кажуть, що у представників знаку настає час змін. Можлива зміна роботи та зміни в особистому житті. Для когось місяць може закінчитись розлученням, а для когось — весіллям. У будь-якому випадку, всі зміни призведуть до кращого.

Водолій

Саме час зайнятися собою, перестати нервувати і прийняти життя таким, яким воно є. Березень для представників знака стане одним із найспокійніших у році — такий перепочинок для того, щоб знову кинутися у бій. Не забувайте, що ваша енергія знадобиться не тільки вам, але й людям поруч.

Риби

Місяць принесе гармонію у життя Риб. Усі плани будуть реалізовані, а ідеї народжуватимуться одна за одною. Особливо пощастить Рибам, чия робота пов'язана із творчістю. Тому не варто розслаблятися, а слід використати всі можливості для реалізації задуманого.

Нагадаємо, що раніше астрологи назвали три знаки зодіаку, які ризикують стати головними невдахами 2023 року: втратять авторитет, гроші та роботу.

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