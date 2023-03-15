Внески та стаж: експерт пояснив, як вони впливають на пенсію

Згідно з національним законодавством страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

При цьому якщо підприємство чи будь-який інший заклад знаходиться у простої і його працівники не отримують заробітну плату, то, вочевидь, за цей період не сплачуються страхові внески і стаж таким чином повністю втрачається.

Також неэалежний пенсійний консультант Сергій Коробкін наголошує, що у випадку, якщо людина працює не на повну ставку, тривалість її стажу залежитиме від розміру офіційної заробітної плати.

Можна працювати неповний день або неповний тиждень, але якщо за місяць сплачено мінімальний страховий внесок, то до стажу зарахують повний місяць. Якщо внесок менший за мінімальний, то стаж зараховується пропорційно сплаченій сумі.

На сьогодні мінімальна зарплата в Україні становить 6700 гривень, а мінімальний страховий внесок складає 22% від цієї суми, тобто 1474 гривні. Якщо, припустимо, роботодавець сплачує за людину лише половину цієї суми на місяць, тобто 737 гривень, то до стажу буде зараховано лише половину місяця, навіть якщо людина працювала кожного дня повний робочій день.

Перевірити сплату страхових внесків за себе і чи нараховується стаж можна, між іншим, на порталі електронних послуг Пенсійного фонду або в мобільному застосунку «Дія» (замовивши довідку форми ОК-5 або ОК-7). Можна це зробити і безпосередньо в Пенсійному фонді.

Якщо ж у вас нормальні стосунки з роботодавцем, то уточнити це можна і безпосередньо у свого керівництва або в бухгалтерії підприємства або відповідного закладу.

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