Зарплата повинна становити понад 21,6 тис грн: чому пенсійний вік неодмінно підвищать

У 2023 році, щоб вийти на пенсію у 60 років, треба мати 30 років страхового стажу. Зараз третина тих, кому виповнилося 60 років, не можуть оформити пенсії. Їм доведеться працювати до 63 або 65 років.

З кожним роком вимоги щодо страхового стажу підвищуються, а багатьом людям виконати цю вимогу все складніше та складніше.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.

Річ у тому, що середній стаж «нових» пенсіонерів стрімко зменшується. Якщо з 2018-го по 2021-й вимоги для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, виконувала абсолютна більшість, то поступово до 60% українців не можуть відповідати критеріям.

Зараз, за даними Пенсійного фонду, внески на пенсію роблять лише 10,7 млн українців. При цьому кількість пенсіонерів теж дорівнює 10,7 млн осіб. Нині середня пенсія трохи більша як 5 тис. грн. Щоб забезпечити таку цифру, середня зарплата в Україні має становити понад 21,6 тис. грн.

Ще у 2017 в Україні ухвалили пенсійну реформу. Завдяки цьому запровадили щорічне осучаснення пенсій, а також посилили вимоги для того, щоб вчасно виходити на заслужений відпочинок. Цього року потрібно 30 років стажу, щоб вийти на пенсію у 60 років. Від 15 до 20 років стажу вистачить для того, щоб вийти на пенсію у 65 років. І від 20 до 30 років — у 63 роки.

Проблема полягає у тому, що українці в середньому виходять на пенсію, маючи 32 роки стажу. Експерти вважають, що пенсійний вік доведеться неодмінно підвищити, при тому у найближчі роки.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, кому призначається пенсія за вислугу років.

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