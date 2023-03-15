Рахунок за електроенергію буде збільшуватись: де не можна ставити холодильник

Як відомо, існують різні лайфаки, що допомагають довше зберігати продукти у холодильнику. Але для цього сам холодильник потрібно розміщувати у правильному місці, пише РБК- Україна з посиланням на Sante Plus.

Прилад рекомендується розміщувати так, щоб на нього не падало пряме сонячне світло. Інакше він буде нагріватись та споживати більше електроенергії, щоб виробити більше холоду.

Також холодильник необхідно тримати якомога далі від обігрівачів, духовки та газової плити.

Не рекомендується притискати прилад близько до стіни, а залишити не менше п’яти сантиметрів позаду холодильника. Має бути достатньо місця для роботи вентиляції, щоб запобігти перегріву компресора.

Решітку в задній частині холодильника потрібно регулярно чистити від пилу, щоб вона була здатною відводити тепло.

Дверцята холодильника не можна довго тримати відкритими, бо холодильнику доведеться використовувати ще більше енергії для виробництва холоду.

Якщо холодильник перевантажений великою кількістю їжі, то повітря в ньому не зможе циркулювати. В ідеалі має бути зайнято дві третини внутрішнього простору холодильника.

Як відомо, найхолодніша частина холодильника знаходиться внизу. Там варто тримати продукти, які швидко псуються.

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