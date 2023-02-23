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Клуб споживачів

Продукти в холодильнику будуть зберігатися вдвічі довше: як правильно застосувати хитрий «трюк з трубочкою»

14:50 23 лютого 2023
холодильник

Відключення електроенергії через російські ракетні атаки змушувало українців не користуватись холодильниками, а тримати продукти на балконі або на вулиці.

Наразі ситуація стабілізувалась, й господині постійно намагаються знайти нові способи зберігати свіжість продуктів у холодильнику, адже деякі харчі мають дуже малий термін придатності.

Як відомо, що м'ясо, ковбаси, сири та риба у вакуумній упаковці зберігаються набагато довше, ніж продукти у звичайному пакеті. Тому деякі досвідчені господині пристосувалися використовувати замість вакуумних зіп-пакети і в такий спосіб продовжувати термін життя продуктам, передає Ukr.Media.

Спосіб дуже простий. Покладіть в них продукти, швидко закрийте замок і відправте у морозилку. Але якщо всередині залишиться хоч трохи повітря, вміст пакета зіпсується швидше.

Тут-то якраз і стане в пригоді коктейльна трубочка. Вставте її в пакет і застебніть впритул до соломинки. Тепер потягніть повітря ротом на себе, швидко вийміть трубочку й повністю закрийте пакет. Тепер ваші продукти пролежать удвічі довше звичайного.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українці, які потребують допомоги, можуть отримати безкоштовні продуктові набори у мережах супермаркетів.

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