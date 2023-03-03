Як позбутися неприємних запахів у холодильнику: названо 5 перевірених засобів

Багато господинь знають, як нелегко буває відмити холодильник, але ще важче буває позбутися запахів у ньому.

Як відомо, у замкнутому просторі сторонні запахи утворюються особливо швидко. Тому навіть найчистіший холодильник не завжди пахне свіжістю. Чим довше не боротися з проблемою, тим стійкішими стають неприємні запахи. Вони можуть змінити смак страв.

Починати потрібно з того, що перекласти всі продукти у термосумку й відключити холодильник від електроживлення, розморозити, при необхідності.

Після цього внутрішні поверхні, стінки та ущільнювачі дверей промити мильним розчином або рідким засобом для миття посуду.

Допоможуть позбутися неприємного запаху у холодильнику: оцет, нашатир, адсорбенти, очищувачі.

Оцет. Достатньо розвести одну ложку столового оцту в склянці води. Змочити в отриманому розчині будь-яку м'яку ганчірочку й ретельно протерти всі стінки, піддон та ущільнювачі. Після цього залишити холодильник на кілька годин для провітрювання.

Замість оцтового розчину для нейтралізації запаху підійде лимонний сік. Особливо ефективно цитрусовий сік справляється з різким запахом риби та часнику.

Нашатирний спирт. Він допомагає у тих випадках, коли не впорався оцет. Він не залишає розводів, ефективно розчиняє жир та змиває мікроби. Крім того, цей спосіб добре знищує різкий технічний запах у новому холодильнику, а також дозволяє швидко позбутися плісняви та грибка.

Змішати пару крапель спирту в одній склянці води, змочити ганчірочку або серветку і ретельно протерти полиці та ящики холодильника. Просушити пластмасу чистим рушником й залишити холодильник відкритим мінімум на ніч, краще на добу.

Якщо запах не надто сильний, його легко усунути за допомогою перевірених дешевих адсорбентів — житнього хліба, сирого рису, харчової соди та активованого вугілля.

Знищити запах можна також за допомогою спеціальних сучасних засобів для чищення для холодильників, які продаються у господарських магазинах.

Але як відомо, неприємному запаху завжди легше запобігти, ніж його знищити. Для цього потрібно зберігати продукти у закритому вигляді, своєчасно викидати зіпсовані продукти, а будь-які забруднення та потьоки витирати до того, як вони засохли.

Особливо важливо підтримувати чистоту у холодильнику влітку: чим вища температура навколишнього середовища — тим швидше розмножуються мікроби.

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