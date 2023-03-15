У Кремлі нервують через кадирова: експерти пояснили, що може за цим стояти

Чеченські війська наразі майже не мають бойових успіхів. Їхній лідер-терорист рамзан кадиров помітно нервував під час нещодавньої розмови з путіним. Проте 13 березня він здобув прихильність президента росії. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW). Згідно з повідомленням, ці двоє говорили про соціально-економічний і внутрішньополітичний розвиток Чечні в 2022 році.

За даними ISW, кадиров також високо оцінив лояльність чеченських бойовиків в агресивній війні проти України. Бойовики будуть слухняно виконувати накази путіна і «прагнутимуть діяти до переможного кінця», заявив чеченський лідер. Під час зустрічі кадиров помітно нервував — можливо, через сильний тиск, який чинився на нього з метою виставити Чечню, його війська і його самого в позитивному світлі перед путіним, повідомляє ISW.

Чеченські війська в даний час відіграють підпорядковану роль на фронті в Україні і, схоже, в основному проводять наступальні операції в Білогорівці в Луганській області. В іншому солдати з Чечні в основному виконують правоохоронні функції в окупованій Україні. За відсутності очевидних бойових успіхів кадиров може побоюватися втратити прихильність російського президента, зазначає ISW.

путін все ж продемонстрував свою вдячність і подякував кадирову за ефективність його армії. ISW розглядає це як тактику, за допомогою якої путін хоче посилити тиск на кадирова, щоб, можливо, змусити чеченських бойовиків більш централізовано брати участь у бойових діях у найближчому майбутньому.

Нагадаємо, як проросійське найманське угрупування «Вагнера», так і російські державні збройні сили наразі зазнають великих втрат на фронті.

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