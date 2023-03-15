Майже тисяча окупантів, 8 танків та 12 дронів: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Триває триста вісімдесят п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 40 авіаційних, 12 ракетних ударів та зробив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Один з ракетних ударів завдано по Краматорську — пошкоджено триповерхову житлову будівлю, є загиблі і поранені серед місцевого населення.

Ще один ракетний удар росіяни завдали по Затоці Одеської області — уламками ракети пошкоджено одну з будівель дитячого навчального закладу «Золота Рибка». Жертв та втрат серед місцевого населення немає.

Також противник завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури населеного пункту Іванівка Херсонської області. Є постраждалі серед місцевого населення та пошкоджено як мінімум один приватний будинок.

Ймовірність подальших ракетних ударів по всій території України залишається досить високою.

Разом з тим авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів, 3 удари по місцях розгортання ЗРК противника та 3 удари — по інших важливих об’єктах окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу противника, 3 пункти управління підрозділами армії рф та розгорнуту позицію ППО противника.

Завдяки ударам наших захисників ворог протягом доби втратив:

- особового складу 161 520 (+980) осіб,

- танків — 3492 (+8) од,

- бойових броньованих машин- 6799 (+10) од,

- артилерійських систем- 2528 (+9) од,

- РСЗВ — 502 (+7) од,

- засобів ППО — 262 (+2) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2132 (+12),



- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 5377 (+10) од,

- спеціальної техніки — 257 (+1).

В коментарях під повідомленням Генштаба українці дякують воїнам за відмінну роботу та висловлюють впевнення, що перемога неодмінно буде за Україною.

Нагадаємо, генерал ЗСУ Сергій Кривонос вважає, що для того, щоб «переконати» керівництво та населення рф припинити цю страшну війну, потрібно завдавати регулярних ударів по території росії. Росіяни повинні відчути на собі, що таке війна, може, тоді до них прийде якесь розуміння того: що зараз видбувається.

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