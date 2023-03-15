Ексфутболіст української «молодіжки» виступатиме за європейську збірну

24-річний захисник"Олександрії" Владислав Бабогло вирішив виступати за національну збірну Молдови.

«До мене звернувся тренерський штаб збірної із пропозицією грати за Молдову, — наводить слова Владислава Бабогло офіційний сайт Федерації футболу країни. — Я поговорив зі своєю сім'єю та вирішив прийняти запрошення. Розмовляв із головним тренером Сергієм Клещенком, і ми чудово зрозуміли один одного.

Хочу подякувати Федерації футболу Молдови за можливість грати за збірну і обіцяю, що викладатимуся на полі в кожному матчі, бо хочу допомогти команді. Молдова мені не чужа. Я тут народився, провів чотири роки, маю тут багато родичів. До війни в Україні я досить часто приїжджав до Молдови, до рідного села Копчак".

До речі, захисник може дебютувати за збірну своєї історичної батьківщини вже найближчим часом, оскільки одержав дебютний виклик на матчі відбору на Євро-2024 проти Фарерських островів (24 березня) та Чехії (27 березня).

Додамо, що Бабогло у 2019−2020 провів за молодіжну збірну України 7 матчів, у тому числі у відборі на Євро-2021 (U21), та забив 1 гол. Нинішнього сезону Владислав — незамінний в «Олександрії», провівши повністю всі 16 матчів у чемпіонаті України та зробивши 2 гольові передачі на партнерів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон Європи з шахів Кирило Шевченко відмовився грати за Україну та виступатиме під іншим прапором.

Фото ФК «Олександрія»

17

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram