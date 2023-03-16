38.23 / 38.87 40.24 / 41.10
Київ: +3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Пенсіонер, який працює, зобов'язаний платити ЄСВ: роз'яснення податкової служби

10:02 16 березня 2023
Податки

Працюючи пенсіонери, яким у квітні проіндексують пенсійні виплати, зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок.

Як зазначають у Головному управлінні ДПС у Києві, сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування регулюється Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Платники єдиного внеску, у тому числі роботодавці, зобов'язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати та сплачувати єдиний внесок за застрахованих осіб. Звільнення від сплати ЄСВ пенсіонерів, які вийшли на заслужений відпочинок за віком, не передбачено законодавством.

Раніше у Пенсійному фонді України пояснювали, як онлайн перевірити розмір пенсійних виплат після індексації.

Фото Pixabay

102

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Чумацький шлях

Раки ризикують припуститися серйозної помилки, на Левів чекає успіх, а Терезам знадобиться рішучість: гороскоп на 16 березня 2023 року

гроші

В Україні проіндексували найнижчі пенсії: які зараз мінімальні виплати пенсіонерам

паска

Дуже смачна, в міру солодка, волога: рецепт ідеальної паски, який під силу кожній господині

білоруські трактори

лукашенко потрапив у гучний скандал у Кенії через свої трактори, — ЗМІ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту