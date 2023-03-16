Пенсіонер, який працює, зобов'язаний платити ЄСВ: роз'яснення податкової служби

Працюючи пенсіонери, яким у квітні проіндексують пенсійні виплати, зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок.

Як зазначають у Головному управлінні ДПС у Києві, сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування регулюється Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Платники єдиного внеску, у тому числі роботодавці, зобов'язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати та сплачувати єдиний внесок за застрахованих осіб. Звільнення від сплати ЄСВ пенсіонерів, які вийшли на заслужений відпочинок за віком, не передбачено законодавством.

Раніше у Пенсійному фонді України пояснювали, як онлайн перевірити розмір пенсійних виплат після індексації.

Фото Pixabay

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