Результат березневої індексації пенсій можна перевірити онлайн: як це зробити

У березні майже всім категоріям пенсіонерів проіндексували виплати — підвищення торкнулося понад 10 мільйонів громадян, які вийшли на заслужений відпочинок.

Розміри нових пенсій розраховувалися персонально для кожного пенсіонера, адже виплати залежать від багатьох чинників, зокрема, страхового стажу, зарплати, яку отримувала людина і з якої сплачувала страхові внески, наявності інвалідності тощо. У ПФУ розповіли, як можна онлайн дізнатися про новий розмір пенсії.

Це можна зробити на порталі електронних послуг Пенсійного фонду, авторизувавшися у персональному кабінети за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи ID-банкінгу. Інформацію щодо перерахунку можна подивитися у розділі «Моя пенсія».

Нагадаємо, що двом категоріям пенсіонерів, які не підпали під березневу індексацію, виплати підвищать у квітні та липні. Йдеться про працюючих пенсіонерів, а також науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування відповідно.

Фото Pixabay

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