Індексація пенсій у липні-2023: кому і на скільки підвищать виплати

З 1 березня в Україні проіндексували пенсійні виплати понад 10 млн. пенсіонерів, проте є дві категорії громадян, яким пенсії проіндексують протягом найближчих місяців. Так, у квітні підвищувати виплати планують працюючим пенсіонерам, а у липні — держслужбовцям та науковцям.

Як пише видання «На пенсії», пенсії, призначені відповідно до Законів «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус народного депутата України» та «Про наукову та науково-технічну діяльність», влітку підвищать на 19,7 відсотка.

За словами незалежного консультанта Сергія Коробкіна, підвищуватимуть лише основний розмір пенсії без урахування різноманітних надбавок.

Експерт звертає увагу на те, що оскільки підвищення таких пенсій давно заморозили, багато хто з пенсіонерів із цієї категорії згодом були змушені перейти на звичайні пенсії за віком. Наразі у разі доцільності такі пенсіонери зможуть перейти зі звичайних пенсій назад на спеціальні.

Раніше в уряді заявляли, що мінімальний розмір підвищення становитиме 100 гривень, а максимальний — 1500 гривень. Середній розмір підвищення має становити 400−700 гривень. А тим, хто пішов на пенсію у 2020−2022 роках, до пенсії просто додадуть по 100 гривень.

Нагадаємо, що дізнатися інформацію про те, яку суму додали до пенсії, можна онлайн. Для цього потрібно авторизуватись у персональному кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Інформація про перерахунок міститься в розділі «Моя пенсія».

Фото Pixabay

113

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram