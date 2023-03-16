«У період манії величі країна пускається в криваві авантюри. Потім слідує крах, період самознищення та жебракування», — Ігор Ейдман про росію

Соціолог і дослідник путінізму Ігор Ейдман порівняв російську суспільну свідомість із психологією важких підлітків-невротиків, яких комплекс меншовартості змушує самостверджуватися за рахунок насильства.

«Байдене, прийшли стегенця! — так Ігор Ейдман називає свій пост про російську суспільну свідомість та починає його з цитування вірша Германа Лукомнікова про академіка Андрія Сахарова:

Академик Сахаров

Был такой плохой.

Ох и возмущались мы:

Нужен он на кой?

Позже оказалось вдруг,

Что он был хороший.

Жалко его, бедного.

Стоим с повинной рожей.

Нынче выясняется:

Всё-таки плохой.

Снова возмущаемся:

Нужен был на кой?

Если вновь окажется,

Что всё-таки хороший,

Эх, пожалеем мы опять,

Да с повинной рожей!

Російська суспільна свідомість вкрай інфантильна. Вона нагадує психологію важких підлітків-невротиків. Потужний комплекс меншовартості змушує малолітнього хулігана самостверджуватися за рахунок насильства. Однак раціонально оцінити свої можливості він не спроможний. У спровокованій ним самим бійці його дуже б'ють, після чого самооцінка різко падає. Країна стоїть перед світом із «винуватою пикою» підлітка, який нашкодив: дядечки, не бийте, краще погодуйте, я голодний!

Однак період каяття триває недовго. Черговий вождь (якийсь старий злодій) пояснює країні-підлітку, що у всіх її невдачах винні оточуючі. Країна знову впадає в ресентимент і намагається помститися оточуючим за свою неспроможність, самоствердитися за допомогою насильства.

Російська суспільна свідомість розгойдується як гойдалка: від нестримного самовихваляння до жорстокого самозневажання і назад.

У період манії величі країна робить злочинну дурість, пускається в криваві авантюри. Потім йде крах, період самоприниження і жебракування (вже скоро).

Час СРСР:

Ми — найпередовіша, перша соціалістична країна. У них — безробіття, інфляція, корупція. А у нас нічого цього (і навіть сексу) немає. Ми підкорили космос, тримаємо півсвіту в кулаці, «а також в області балету ми попереду всієї планети».

Перебудова та 90-ті:

Ми для всього світу — сумний приклад того, як не треба жити; поставили провальний комуністичний експеримент, занапастили найкращих людей країни. У них — демократія та повні полиці в магазинах. У нас — бардак та дефіцит. Буш, надішли стегенця!

Путинський час:

Ми — найбільші та круті, правильні та справжні. У них — батько номер один та номер два, гей-паради, миються собаками, закушують хом'яками. У нас є все для щастя: тато і мама, випити та закусити, світло та газ, бомби та ракети, скрєпи та путін. Ми свято зберігаємо православні традиції та анальну незайманість. А хто до нас із гей-пропагандою прийде — від неї й загине!

Постпутинський час:

Ми — ганьба людства. Навіщо напали на сусідів, убили безліч людей, зруйнували міста, стали опудалом для всього світу. Це все путін винен. Він нас поплутав, а ми, нерозумні, піддалися. Байден, будь таким же добреньким дідусем, яким був Буш, надішли курячі стегенця! Ми ще не забули їхній солодкий смак, на голодний шлунок буквально зводить з розуму".

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