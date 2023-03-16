Європейський Союз не може дозволити росії контролювати процеси протидії ЄС відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Син генерала Служби зовнішньої розвідки росії має бути негайно звільнений з посади виконавчого директора структури Ради Європи з боротьби з відмиванням грошей Moneyval. Про це в коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту, член спеціального комітету з іноземного втручання, включно з дезінформацією, Томаш Здеховскі.

«Ми не можемо дозволити російським рукам контролювати боротьбу ЄС з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Головування сина російського генерала зовнішньої розвідки в Moneyval (структура Ради Європи з протидії відмиванню грошей. — Авт.) — це найбільший скандал у питаннях російського проникнення в інститути ЄС від початку повномасштабного вторгнення у лютому минулого року», — заявив він.

Парламентарій закликав негайно його звільнити.

«Рада Європи має діяти негайно», — сказав Томаш Здеховскі.

Нагадаємо, німецьке видання Bild опублікувало розслідування про те, що син генерала Служби зовнішньої розвідки росії Володимира Небиваєва 39-річний Ігор Небиваєв очолює у Страсбурзі структуру Ради Європи по боротьбі з відмиванням грошей Moneyval.

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