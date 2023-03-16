Українцям у Польщі компенсують вартість куплених ліків: як повернути гроші

В Польщі українські біженці, які рятуються від війни, мають право на відшкодування за придбання лікарських засобів на тих самих умовах, що й поляки. Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Щоб отримати відшкодування за ліки, необхідно мати відповідний рецепт від лікаря. А також — номер PESEL і документ, що підтверджує перетин кордону не раніше як 24 лютого 2022 року. Ознайомитися зі списком ліків, які підлягають відшкодуванню, можна за посиланням. Перелік ліків змінюється щомісяця. Отримати безоплатні ліки або купити їх зі знижкою можна лише в тих аптеках, які мають підписаний контракт із Національним фондом охорони здоров’я (NFZ) Польщі», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», Чехія з квітня змінить правила виплати фінансової допомоги українським біженцям.

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