Чехія з квітня змінить правила виплати фінансової допомоги українським біженцям: що потрібно знати

У Чехії, де міністерство транспорту готує законопроєкт щодо реєстрації автомобілів українськиї біженців, з квітня набере чинності закон «Lex Ukrajina» стосовно виплат.

Як пише today.ua, гроші за новими правилами виплачуватимуться з липня 2023 року. Одержувачі державної допомоги не зміняться, а розмір виплат уріжуть. Якщо зараз держава виплачує українським біженцям по 5000 крон щомісяця у перші 6 місяців проживання в Чехії, а потім 4860 крон для дорослих та 3490 для дітей, то згідно з новими змінами суму перших виплат зменшать до 4860 крон. У той же час біженці з інвалідністю та пенсіонери отримуватимуть 7290 крон для дорослих та 5235 крон для дітей.

Фінансову підтримку в Чехії можуть отримувати лише ті українці, яких не забезпечили безкоштовним житлом та багаторазовим харчуванням.

Запрацюють й інші новації. Так, безкоштовне житло біженцям надаватимуть лише на 150 днів з моменту отримання тимчасового захисту. Люди із важким матеріальним становищем матимуть змогу проживати у наданому житлі довше. Якщо біженець залишить притулок більше, ніж на 10 днів поспіль без поважної причини, він втратить право проживати в цьому місці далі.

Якщо біженець не знайде роботи протягом 150 днів з моменту набуття статусу тимчасового захисту, розмір виплати від держави зменшиться до 3130 крон для дорослого.

Матеріал про те, на яку роботу можуть розраховувати українці в Європі, читайте у матеріалі на нашому сайті.

Фото Pixabay

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