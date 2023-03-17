«Тільки не Кароль»: мережа відреагувала на пошуки тренерів нового сезону «Голосу країни»

Відомо, що канал 1+1 вирішив розпочати зйомки тринадцятого сезону музичного проекту «Голос країни». Нагадаємо, що попередній сезон був перерваний повномасштабним вторгненням россії в Україну. Його зйомки та ефіри відновилися восени 2022 року.

Зараз ідуть відбіркові тури серед учасників. Поки продюсери не розголошують, хто стане новими тренерами проєкту. Навіть запросили до обговорення кандидатур шанувальників шоу в Мережі.

«Пишіть імена тих зірок та героїв нашого часу, кого ви б хотіли бачити в кріслах тренерів нового сезону „Голосу країни“», — запропонували на офіційній сторінці проекту у Instagram.

Шанувальники дуже жваво відгукнулися на пропозицію каналу та почали запропоновувати свої варіанти. Більш за всіх голосів віддали за співаків Melovin та Артема Пивоварова. Хоча не всі підтримали ці ідеї.

«Как тренер Меловин слабоват пока, нет опыта еще такого, чтоб передать его другим», — написали у коментарях.

Є охочі знову побачити в тренерському кріслі Надю Дорофееву та Святослава Вакарчука. А от слідкувати за Тіною Кароль, яка найдовше за усіх була в проєкті, бажають не всі.

«Тільки не Кароль», — написали в коментарях.

Шанувальники проекту хочуть бачити у кріслах тренерів нових артистів. Тому каналу пропонують звернути увагу на Павла Зіброва, Андрія Данилко і, навіть, Іво Бобула.

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» зірка «Дільничного з ДВРЗ» розповів про жахіття перших місяців війни.

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