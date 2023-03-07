«Голос країни» оголосив старт нового сезону

Телеканал «1+1 Україна» оголосив масштабний кастинг тринадцятого сезону музичного проєкту «Голос країни». Нагадаємо, переможницею 12-го сезону стала співачка Марія Квітка.

Продюсери кажуть, що завдяки проєкту український голос зазвучить по всьому світу. Новий сезон покликаний підтримати український народ, який уже понад рік бореться за життя та свободу.

Участь в проєкті можуть прийняти вокалісти від 16 років. Відбір буде відбуватися за анкетами, потім

прослуховування музичним продюсером шоу. Хто саме їм стане, поки не розголошується. Як і імена

тренерів «Голосу країни».

«Від початку повномасштабної війни наша команда не припиняє працювати, — сказав продюсер

Володимир Завадюк. — Я особливо пишаюся тим, що попри війну, ми змогли закінчити 12-й сезон „Голосу країни“ й зробили суперфінал у київському метрополітені. Коли гудуть гармати, голос народу має звучати якомога голосніше, тому ми вирішили запустити особливий сезон, що об'єднає музикою талановитих українців, які розкидані зараз по всьому світі».

Нагадаємо, показ 12-го сезону проєкту був перерваний 24 лютого 2022 року повномасштабним вторгненням росії на територію України. Цей показ відновився восени.

«ФАКТИ» писали, що відома телеведуча Леся Нікітюк знімає у Херсоні свій проєкт.

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