Прикмети про гроші, які дійсно працюють: в них вірять навіть багатії

З грошима пов'язано дуже багато різних прикмет та обрядів. Не всі з них працюють, але є ті, яким вірять навіть дуже багаті люди. Одна них — треба мати «правильний» гаманець.

Але ритуали, ворожіння, прикмети нічого не варті без наполегливої та цілеспрямованої праці, пише t1.ua.

Ті, хто бажають завжди мати гроші, повинні їх спочатку залучити.

Різні обряди на залучення грошей дійсно працюють й відкривають нові можливості. Але, щоб все це спрацювало, потрібно мати ще й правильний настрій, емоції та думки.

Дехто для залучення грошей використовує спеціальні грошові дерева як магніт для багатства. Щоб залучити фінансову удачу, при посадці рослини киньте в горщик три монетки та скажіть: «Як монети під землею залишаються, енергію багатства дають, та й у мене гроші вдома множаться, не переведуться».

Щоб посилити грошовий обіг, від кожної заробленої суми беріть монетку й кладіть біля деревця. Отримуючи новий дохід, міняйте монетку.

Також можна використовувати древній ритуал — обв'язати червоною ниткою три китайських юані та підвісити на грошове дерево. Монети потрібно періодично міняти, щоб гроші приходили швидше й частіше.

У кожному будинку є місця для відтоку грошової енергії — зазвичай це вікна і двері. Щоб гроші в будинку не переводилися, покладіть на підвіконня або під вхідний килимок кілька жовтих монет.

Не залишайте гроші на обідньому столі — все зароблене буде проїдатися. Не кладіть гроші на ліжко — вважається, що в такому випадку всі зароблені кошти будуть йти на лікування хвороби.

Як відомо, дзеркала накопичують і множать будь-яку енергетику, яка в них відображається. Щоб доходів стало більше, залиште на ніч перед дзеркалом розкритий гаманець з купюрами, розсипте поруч монети. Розплачуючись потім цими купюрами та копійками, ви привернете фінансовий успіх.

Особливою силою володіють обряди, які проводять на повний місяць. Щоб залучити фінанси, в ніч на повний місяць візьміть речі, які найчастіше надягаєте. В одну кишеню покладіть три монети, в другу кишеню — магніт. Після цього запаліть свічку і дозвольте їй повністю згоріти.

В повний місяць можна зробити талісман для залучення грошей. Візьміть копійку, піднесіть до губ і скажіть: «Як в цю ніч сходить повний місяць, так і ця монета нехай притягне своїх братів. Будуть гроші приходити, не закінчуватися, швидко я розбагатію. Нехай здійсниться те, що сказано».

Таку монету не можна витрачати або віддавати в чужі руки, зберігати потрібно у гаманці протягом трьох місяців.

Грошовий дощ. Візьміть 50 монет різного номіналу, прокип'ятіть їх протягом декількох хвилин, щоб позбутися від бруду і чужої енергетики. У ніч на повний місяць полийте себе цими монетками.

У гаманці не тримайте м'яті або рвані купюри. Завжди складайте їх лицьовою стороною до власника, від більшого номіналу до меншого.

Не тримайте гаманець порожнім, інакше так буде постійно. Перераховуйте готівку частіше — гроші люблять рахунок.

Зберігайте гроші в парній кількості купюр. Бажано, щоб номінали були однакові, інакше вони «розсваряться».

Не ховайте гроші у ванній, оскільки вони будуть «спливати». Найкраще зберігати свої кошти на кухні або у вітальні. У спальні теж небажано — це кімната відпочинку, значить, вони будуть відпочивати.

Гроші варто зберігати у красивій скриньці або великому гаманці. Вони не люблять сонячне світло.

Всі заощадження заводьте з прибутку. Якщо гроші прийшли дуже легко — витратьте їх швидко та без жалю.

Зберігайте протягом року купюру, яка зарядилася вашою власною енергією. Але при цьому у скриньці періодично міняйте купюри на інші, щоб не застоювався грошовий потік.

Раніше ми писали, що потрібно завжди носити в жіночій сумочці, щоб в сім'ї завжди було багатство та достаток.

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