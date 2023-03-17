Нечесні мери та корупція в містобудуванні: якими будуть головні кроки нового директора НАБУ

Новий директор НАБУ Семен Кривонос має намір розвивати Бюро та долати усі перепони на шляху боротьби з корупцією. Йдеться, зокрема про містобудівний сектор.

На посаді директора НАБУ Семен Кривонос має намір продовжувати роботу по знищенню схем у містобудівній галузі, яка добре йому відома після отриманого досвіду роботи в ДІАМ. Про це йдеться у статті видання «Фокус» «Потужний антикор, гучні справи, боротьба з корупцією в містобудуванні. 5 важливих кроків нового директора НАБУ Семена Кривоноса».

«Антикорупційна діяльність Семена Кривоноса у раніше очолюваній ним Державній інспекції архітектури та містобудуванні була націлена на мінімізацію корупційних ризиків. Бувши головою ДІАМ, Кривонос казав, що нові підходи у ДІАМ зменшують корупційний ризик та можливість попередніх неформальних домовленостей між перевіряльниками та підприємцями. В експертному середовищі впевнені: серед перших кроків Семена Кривоноса буде боротьба з корупцією в містобудівному секторі», — пише «Фокус».

«НАБУ зараз збирається розпочати роботу якраз з будівничої сфери, якою Кривонос володіє професійно, — саме він був серед ідеологів та ініціаторів законопроєкту № 5655 з реформи містобудування. І зловживань в цій сфері, як кажуть, вище даху. Відповідно, напружилися мери великих міст, де будують повз Генплан, але не повз кишені чиновників», — цитує видання думку експерта-аналітика Олександра Кочеткова. Експерт впевнений: корупційні оборудки в сфері будівництва оцінюються в мільярди доларів на рік, тож наміри НАБУ можна тільки вітати.

За словами блогера Євгенія Прокопишина, Кривонос буде здійснювати кроки на подолання корупції в містобудуванні, адже раніше був головою Держінспекції містобудування, де проявив себе, як борець з корупцією, а зараз Кривонос планує розпочати активну роботу саме з сектору містобудування. «До речі, саме Семен Кривонос був одним з ідеологів законопроєкту № 5655 (реформа містобудування) і тепер його дуже бояться місцеві чиновники-корупціонери (особливо деякі прославлені мери-корупціонери типу Кличка та Філатова) та скандальні забудовники. І це виглядає максимально логічно, оскільки він добре знає цей сектор з середини і чудово розуміє, кого і за що там можна пов'язати. Через це проти нього і була така масова інформаційна кампанія, тому що певне коло людей хотіли бачити свою людину в НАБУ, яка б закривала очі на всю цю корупцію (ціна питання мільярди доларів щороку)», — цитує видання «Фокус» слова Євгенія Прокопишина.

«Відомо, що Семен Кривонос є відвертим прихильником реформи (проєкт № 5655), яка, на його погляд, докорінно змінює існуючу в країні систему та знаходиться саме в антикорупційній вертикалі. Закладена законопроєктом № 5655 цифровізація, на думку Кривоноса, повністю позбавляє процедуру надання забудовникам дозволів та погоджень корупційної складової», — йдеться у статті.

За думкою Семена Кривоноса, треба змінити систему у цілому, а законопроєкт № 5655 усуває чиновників органів місцевого самоврядування і ДІАМ від дозвільних функцій, адже передає їх у «цифру». «В цьому законі чиновник усувається від дозвільних функцій, від процесу отримання права на виконання будівельних робіт», — впевнений директор НАБУ Семен Кривонос.

Нагадаємо, Семен Кривонос, призначений новим директором Національного антикорупційного бюро України, вважає законопроєкт № 5655 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» великим комплексним законом, який запроваджує прозорі правила гри та докорінно змінює підходи у галузі.

Як повідомлялось, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 5655, який, за думкою експертів, є повноцінною реформою містобудівної сфери, що системно змінить «правила гри» у містобудуванні.

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