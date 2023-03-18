Ракам не варто чекати на сторонню допомогу, а Близнюкам і Дівам було б добре влаштувати собі перепочинок: гороскоп на 18 березня 2023 року

Суботу, 18 березня, яка є одним із завершальних днів тижня, на який раніше астрологи давали поради всім знакам зодіаку, називають днем негативної космічної енергетики. Сьогодні поганий настрій може спричинити конфлікти. Важливо тримати свої емоції під контролем, щоб не ображати оточуючих та не сваритися. У той же час зірки радять не приймати на свій рахунок усі «косі погляди». День не вдалий для нових проектів, особливо у фінансовій сфері. Сьогодні краще відкласти ухвалення всіх важливих рішень, а також звести спілкування до мінімуму.

Овен

Сьогодні Овни можуть зіткнутися з деякими труднощами, які вимагатимуть зосередженості та наполегливості. Не поспішайте ухвалювати рішення, краще все ретельно обміркуйте та зважте усі «за» та «проти». У відносинах з близькими виявіть терпіння та розуміння, радить slovofraza.com.

Телець

Тілцям сьогодні варто звернути увагу на свій фізичний та психічний стан. Не забувайте відпочивати та займатися улюбленими справами. Крім того, можливі позитивні зміни у відносинах з партнером.

Близнюки

У цей день у Близнюків може бути пригнічений настрій і особливо гостро відчуватиметься втома. Гороскоп рекомендує влаштувати собі перепочинок — і незабаром ви зможете легко надолужити втрачене.

Рак

У суботу Ракам варто розраховувати лише на свої сили та не чекати допомоги від близьких. Запасіться терпінням та залиште емоції осторонь — лише «тверезий розум» допоможе вирішити проблеми.

Лев

Зірки рекомендують Левам у жодному разі не кидати розпочату справу — незабаром усі зусилля будуть винагороджені. У другій половині дня можлива зустріч із людиною з минулого, яка відіграє важливу роль у вашому житті.

Діва

Дівам сьогодні може знадобитися невеликий відпочинок від роботи та справ. Займіться хобі або прочитайте цікаву книгу. Також варто бути обережнішими в комунікаціях з колегами та друзями.

Терези

Зірки рекомендують Терезам уникати конфліктних ситуацій, оскільки в цей день швидше за все в суперечці удача буде не на вашому боці. Також поставтеся уважніше до близьких, не варто висловлювати претензії, інакше дрібний конфлікт може перерости у велику сварку.

Скорпіон

Сьогодні Скорпіонам варто бути особливо уважними до свого здоров'я. Не забувайте про вправи та правильне харчування. Також сьогодні буде корисно зробити перерву в роботі та поспілкуватися з близькими, щоб розслабитись та отримати заряд позитивної енергії.

Стрілець

Сьогодні Стрільцям варто замислитись про свої цілі на найближчий час. Не соромтеся розробляти амбітні плани та рухатися до своїх мрій. У відносинах із близькими намагайтеся бути більш відкритими та чутливими.

Козеріг

Козероги можуть зіткнутися з шахраями або сумнівними угодами цього дня, тому важливо бути особливо уважними і не ризикувати. Фізичні вправи та заняття спортом допоможуть зняти напругу та підтримати гарну форму.

Водолій

Для Водоліїв цей день може стати часом нових починань, але не варто забувати про відповідальність та ретельне планування. Крім того, варто приділити увагу спілкуванню з близькими та друзями, щоб підтримати добрі стосунки.

Риби

У цей день слід замислитися над тим, чого їм потрібно позбутися у своєму житті і що їм потрібно змінити. Це може бути пов'язано як з особистим життям, так і з роботою та фінансами. Це гарний день для того, щоб намітити нові цілі та плани.

Поради астрологів на другу половину березня 2023 року для всіх знаків зодіаку читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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