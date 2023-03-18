В Україні ліквідовано «вагнерівця», який раніше був членом однієї з найжорстокіших банд росії

Фінансист групи «Вагнер» євгеній пригожин активно вербував у колоніях до лав ЧВК бандитів та вбивць, у тому числі й зеків, хворих на гепатит та СНІД. В Україну вирушили тисячі злочинців, серед яких чимало членів бандитських угруповань, які утилізуються ЗСУ.

Так, ресурс «ВЧК-ОГПУ» з'ясував, що на цвинтарі «вагнерівців» у Краснодарському краї росії похований Станіслав Лобянов — член ОЗУ «Цапківські», яке причетне до звірячого вбивства 12 осіб, у тому числі й маленьких дітей у станиці Кущевській 2010 року.

Вбивці прийшли у дім до Сервера Аметова, коли в гостях у нього був директор агрофірми з Ростова з сім'єю. Господар дома разом із гостем були у більярдній, куди зайшли бандити. Ростовського гостя вбили, а фермера Аметова, який заважав бандитам вести «бізнес», ще живим притягли до зали, де були інші. З ними розправилися і кинули тіла на купу, а зверху поклали дев'ятимісячну онучку Аметова. Вона була жива, плакала. Тіла облили бензином та підпалили. Вже на виході з дому вбивці побачили сусідського підлітка. 14-річному хлопчику вистрілили у спину.

Тоді були вбиті 51-річний господар будинку Сервер Амеєтов, його 48-річна дружина Галина, 19-річна невістка Олена та її однорічна донька Аміра; гості: Володимир Мироненко з дружиною Мариною, дочками Альоною та Іриною, тестем та тещею Віктором та Лідією Ігнатенко. Також злочинці розправилися із сусідами Аметова, які зайшли в гості — 36-річною Наталією Касьян та її 14-річним сином Павлом.

Справу банди було передано до суду у 2011 році. ОЗУ діяла на Кубані протягом десяти років.

Нагадаємо, що нещодавно в росії ухвалили зміни до закону, згідно з якими за «дискредитацію» російських військових, які воюють в Україні, можна сісти на 15 років

Фото «ВЧК-ОДПУ»

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