Українців, які виїжджають із Польщі, масово позбавляють соцвиплат незаконно: біженцям дали пораду

Все більше біженців з України, що рятуються від війни в Польщі, перестають отримувати соцвиплати від ZUS не порушуючи законів: виїхали з Польщі всього на кілька днів, повернулися, однак статус UKR все одно втрачають. Це пов'язано з нововведенням, яке почало діяти з 28 січня 2023 року, повідoмляє Yavp.pl.

Так, до 27 січня 2023 року діяло положення, згідно з яким інформацію про дату виїзду біженців України з Польщі ZUS міг отримати тільки від прикордонної служби. При цьому така інформація надавалася не раніше, ніж через 30 днів після перетину людиною кордону. Відтак біженці могли повернутися протягом цих 30 днів назад й зберегти за собою статус UKR.

Починаючи з 28 січня, почали діяти нові правила: польський ZUS отримав доступ до реєстру прикордонної служби, а разом з ним і до інформації про дату виїзду громадян України. Після цього там почали скасовувати належні соцвиплати біженцям фактично з моменту їхнього виїзду з Польщі. Така ситуація спричинила те, що багато громадян України без свого відома втрачають статус UKR й привілеї, які він надає, навіть повернувшись назад протягом 30 днів. У ZUS пояснили, чому так відбувається.

Прикордонна служба фіксує лише виїзди громадян України з Польщі, але не фіксує у відповідному реєстрі їхнє повернення. Відтак ZUS не бачить жодної інформації про повторний в'їзд цих людей до Польщі. Через це, навіть вклавшись у дозволені законом 30 днів, біженці втрачають статус UKR й виплати допомог на дітей від ZUS у рамках програм «500+» чи «Родинний капітал».

Бувають також випадки, коли в реєстрі є інформація про повернення до Польщі лише однієї української дитини. Це при тому, що насправді повернулися й її брати чи сестри і це підтверджується тим, що вони відвідують польську школу. Однак через відсутність інформації в реєстрі ZUS не може поновити виплати допомог.

ZUS Польщі радить біженцям з України повідомляти про своє повернення. Навіть, якщо з моменту виїзду не минуло 30 днів. Зробити це можна, прийшовши особисто до установи за місцем проживання, або скориставшись іншими варіантами (мейл, телефон). Якщо ви не зовсім добре володієте польською, то можна скористатися «гарячою лінією» українською за телефоном 22 444 02 55. Інфолінія доступна в робочі дні: з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00. Також можна написати листа з питанням щодо виплат чи статусу UKR на електронну адресу [email protected]

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