Польща змінить з 1 березня низку умов для українців: чого чекати

На українців, які через повномасштабне вторгення рф знайшли прихисток у Польщі, з 1 березня 2023 року чекають зміни, зокрема і в порядку отримання виплат на проживання.

Відповідні поправки до національного законодавства вже схвалено нижньою палатою парламенту Сейму, і тепер затвердити їх повинна верхня палата парламенту та президент.

Як наголошує ресурс Uamedia.eu, статус PESEL UKR стане обов’язковим для громадянина України, який хоче залишитись у Польщі. На його оформлення буде надаватися лише 30 днів з моменту перетину кордону (замість колишніх 90 днів). При цьому раніше особи, які приїжджали до Польщі, могли оформлювати PESEL UKR за бажанням, адже перебувати на території Польщі можна було і без цього документа.

Якщо українець виїжджає за межі Польщі більше як на 30 днів, статус PESEL UKR скасовується, відповідно припиняються всі виплати. Після повернення до Польщі можна буде поновити статус PESEL UKR та виплату соцдопомоги. Щоб контролювати перетин українцями польського кордону органи соціального страхування (ZUS) отримуватимуть від Прикордонної служби відповідну інформацію.

Оплата житла

Ті біженці, які перебувають у місцях колективного проживання понад 120 днів, з 1 березня повинні будуть платити за житло у розмірі 50% від вартості, але не більше ніж 40 злотих за добу. А від травня розмір оплати збільшиться до 75% (але становитиме не більше ніж 60 злотих за добу).

Право на безоплатне проживання мають такі категорії українців:

особи з інвалідністю,

пенсіонери та ті, хто потребує догляду,

вагітні жінки,

особи, які виховують дітей віком до 12 місяців або трьох і більше дітей.

Документи для перебування та роботи у Польщі

Зміни до закону передбачають визнання в Польщі електронного документа, доступного у додатку Diia. pl (еквівалент польського документа mObywatel), як документа на легальне перебування біженців у Польщі. Цей документ разом із закордонним паспортом дасть право українцям багаторазово перетинати кордон без потреби оформлювати візу. З ним також можна буде виїжджати в інші країни світу.

З ним біженці зможуть легально перебувати у Польщі упродовж 1,5 року — до 24 серпня 2023 року.

Ті ж українці, які легально працюють у Польщі, і відкрили в країні власний бізнес від квітня 2023 року, зможуть подавати документи на отримання посвідки на тимчасове проживання — «Карти побиту».

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