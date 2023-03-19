ООН поновила виплату грошовї допомоги: в Кабміні пояснили, як її оформити

Агентство ООН у справах біженців відновило реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і постраждалих від війни осіб.

Про те, як отримати гроші, нагадали у Мінреінтеграції.



Як відомо, отримати матеріальну допомогу мають право переселенці та люди, які постраждали від війни. Їхній дохід повинен бути менший за 5,4 тис. гривень на місяць та вони до цього не отримували допомогу від міжнародних організацій.

Пріоритет надають найбільш незахищеним верствам населення.

Для того, щоб оформити допомогу, потрібно:

- подати заявку у пункт збору даних у регіоні, де проживає людина, або ж у мобільну групу, що здійснює виїзди в межах області;

- треба надати дані документа, що посвідчує особу;

- ідентифікаційний код;

- свідоцтво про народження дітей;

- номер банківської картки;

- будь-які документи, де підтверджується приналежність до категорії вразливості.

Під час збору інформації мають бути присутні всі члени сім'ї. Виключення становлять маломобільні громадяни. Для родин, де є такі особи, допускається реєстрація без їхньої присутності за наявності медичної довідки, що підтверджує стан здоров’я.

Нагадаємо, сім'ї з дітьми, які опинилися у скрутному становищі, можуть оформити грошову допомогу від благодійної організації «СОС Дитячі містечка Україна». Організація приймає заявки на грошову допомогу до квітня 2023 року.

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