Підвищена грошова допомога від ООН у розмірі 13200 грн: хто і як може отримати

Благодійні організації разом з ООН продовжують допомагати українцям, які постраждали від війни.

Так, Благодійний фонд «Право на захист» разом з УВКБ ООН розпочали грошові виплати для українців. Люди отримуватимуть по 2200 грн протягом шести місяців. Загальна сума допомоги становить 13200 грн.

Нова допомога від ООН передбачена для тих, хто не отримував раніше виплат від міжнародних організацій.

Насамперед допомогу отримають вразливі категорії українців, а також ті, хто найбільше постраждав від війни:

- родини (ВПО), які були переміщені протягом останніх 30 днів;

- постраждалі домогосподарства від раптових обстрілів;

- родини, які втратили члена родини або засоби до існування (пошкоджений/втрачений магазин, ферма, худоба тощо) внаслідок проведення військових дій.

Також допомогу можуть отримати переселенці, які перемістились більш як 30 днів тому та мають дохід, менший ніж 5400 грн на особу (за останні три місяці) та відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості:

- мають двох або більше дітей;

- в родині є люди з інвалідністю;

- домогосподарство ведеться однією особою (чоловіком або жінкою);

- є вагітні жінки та жінки з дітьми до двох років;

- мають людей похилого віку (55+ років) в родині.

Українці, які реєструвався на грошову допомогу до 1 вересня, отримають гроші лише за три місяці (6600 грн).

Нагадаємо, американська платформа Gate to Ukraine, до якої долучилися приватні благодійники, також розпочала виплачувати допомогу українцям, які постраждали від війни.

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