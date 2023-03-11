Ще одна організація відновила виплати українцям по 6600 гривень: хто має шанс отримати

Українські родини з дітьми, які постраждали від російської агресії, можуть отримати виплати від міжнародних та українських організацій.

Нещодавно прийом заявок на грошову допомогу розпочала благодійна організація «СОС Дитячі містечка». Про це йдеться на сторінці організації.

Грошову допомогу в 6600 грн надають прийомним родинам, дитячим будинкам сімейного типу та сім’ям опікунів, що опинилися у скрутному становищі внаслідок військової агресії рф.

«У березні 2023 року знову відкритий набір заявок на отримання грошової допомоги в рамках програми Cash Assistance. Розмір виплат — 2 200 грн на одного члена родини. Це має бути один із батьків та діти до 18 років. Виплати здійснюються протягом 3 місяців 1 раз на місяць. Одна сім’я може подати не більше однієї заявки», — йдеться у повідомленні.

Отримати грошову допомогу можуть:

- ті, хто раніше не отримували грошову допомогу від «СОС Дитячі Містечка»;

- сім'ї з числа прийомних родин;

- дитячі будинки сімейного типу;

- опікунські сім'ї, де виховується хоча б одна дитина-сирота чи дитина, яка позбавлена батьківського піклування.

Виплати передбачені у 12 областях України: Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській.

Реєстрація заявок для участі у програмі грошової допомоги триватиме до 31 березня 2023 року. Для реєстрації на отримання грошової допомоги необхідно заповнити форму.

Нагадаємо, малозабезпечені кияни та переселенці можуть отримати виплати по програмі «Турбота. Назустріч киянам». Більш детально про це у матеріалі «ФАКТІВ».

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