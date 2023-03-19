Ексфутболіст «Реала» та чвертьфіналіст чемпіонату світу працює вантажником заради виживання (відео)

Колишній футболіст мадридського «Реала» та збірної Югославії Предраг Спашич змушений заробляти на життя, працюючи вантажником на одну із сербських компаній.

Про свою непросту життєву історію 57-річний ексзбірник розповів сербському виданню Sport klub.

«Я вклав частину коштів у компанію, яка зазнала краху через військові дії в Сербії, внаслідок чого втратив практично всі свої заощадження, — наводить джерело слова Предрага Спашича. — Після цього я впав у глибоку депресію, з якою боровся протягом десяти років. І лише за допомогою моєї родини, мого брата Бояна та лікаря, який мені дуже допоміг, мені вдалося стабілізувати свій стан.

Зараз я працюю в компанії, яка займається імпортом товарів із Туреччини, я тут як підсобний робітник, вантажник, який розподіляє далі речі по всій Сербії, заробляю 400 євро на місяць. Виходячи зі свого життєвого досвіду, можу порадити молодим футболістам подбати про свій фінансовий добробут заздалегідь, до того, як вони закінчать свою кар'єру, щоб не опинитися в ситуації, в якій я опинився. Але я можу сказати, що на даний момент я абсолютно нормальна людина, і що сьогодні я бачу та оцінюю деякі речі по-іншому".

Зазначимо, що Спашич є вихованцем клубу «Раднички» із містечка Крагуєвац. Перебравшись звідти до табору гранда сербського футболу, «Партизану», Предраг, який виступав на позиції центрального захисника, зміг проявити себе та звернув на себе увагу скаутів мадридського «Реала», переїхавши до столиці Іспанії в 1990-му. Щоправда, затриматися у складі «вершкових» сербу не вдалося — у сезоні-1990/1991 він провів за мадридців 22 матчі. Один із них, на «Камп Ноу» проти «Барселони», Спашич запам'ятав надовго — у тому поєдинку він забив гол у свої ворота, а «блау-гранас» здобули перемогу в ель класико (2:1).

«Той автогол — єдине, що я хотів би змінити у своїй кар'єрі, — зізнається Спашич. — Найстрашніше для мене було, коли вболівальники „Барселони“ на знак „подяки“ скандували моє ім'я. У підсумку цей гол тягнеться неприємним шлейфом за мною протягом усього життя. Після того матчу я втратив місце у складі „Реала“, оскільки мене підозрювали у здачі гри».

Гол Предрага Спашича у свої ворота в матчі «Барселона» — «Реал» — 2:1

У результаті Предраг перейшов із «Реала» до «Осасуни», де за три роки провів майже сотню матчів, а завершив кар'єру в 1997-му в рідних «Радничках». Додамо, що, крім виступів на клубному рівні, Спашич також захищав кольори збірної Югославії (31 матч, 1 гол), з якою, зокрема, дійшов до чвертьфіналу ЧС-1990.

Предраг Спашич (зліва) на ЧС-1990 проти німця Юргена Клінсманна

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