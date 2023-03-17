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Спорт

«Реал» Луніна проти «Челсі» Мудрика: підсумки жеребкування ¼ та ½ фіналу Ліги чемпіонів

13:27 17 березня 2023
Андрій Лунін та Михайло Мудрик

У п'ятницю, 17 березня, у Будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування чвертьфінальних та півфінальних пар Ліги чемпіонів, яку минулого сезону виграв мадридський «Реал».

З легкої руки автора переможного голу «Аякса» у фіналі Ліги чемпіонів 1995 року Патріка Клюйверта та експівзахисника «Баварії», «Галатасарая» та збірної Туреччини Хаміта Алтинтопа в ¼ фіналу ЛЧ 11/12 і 18/19 квітня. зіграють (вперше за 17 років у чвертьфіналі — три представники Італії):

«Реал» (Іспанія) — «Челсі» (Англія)

«Бенфіка» (Португалія) — «Інтер» (Італія)

«Манчестер Сіті» (Англія) — «Баварія» (Німеччина)

«Мілан» (Італія) — «Наполі» (Італія)

Півфінальні пари (ігри відбудуться 9/10 та 16/17 травня) сформують переможці протистоянь «Мілан» / «Наполі» — «Бенфіка» / «Інтер», а також «Реал» / «Челсі» — «Манчестер Сіті» / «Баварія (господарі фіналу).

Нагадаємо, що володар трофея цього сезону визначиться в суботу, 10 червня, на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка у Стамбулі, де «Ліверпуль» здобув знамениту перемогу над «Міланом» Андрія Шевченка у 2005 році.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» безславно припинив виступи в єврокубках.

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