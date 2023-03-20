«Його очі завжди горіли до життя»: на Вінниччині попрощались із воїном, якого рідні шукали три місяці

У селі Куна на Вінниччині поховали бійця Максима Кривошапко. Загинув боєць 81-ої окремої аеромобільної бригади минулого року в боях на Луганщині, проте після трьох місяців надії, віри, материнських сліз та молитов тільки тепер вдалось розшукати його тіло. Герою було всього 23 роки.

«Максим після школи здобув кваліфікацію тракториста-машиніста. До війни працював консультантом у торговому центрі міста Гайсин. З першого дня повномасштабного вторгнення російської наволочі на українську землю хлопець рвався воювати. Він довго просився у військо, проблеми зі здоров'ям не стали на заваді його бажанням вигнати окупантів з України та повернути Крим. Таки добровольцем туди пішов. Максим проходив службу у військовій частині А4165 122-го батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади, яка є частиною військового з'єднання у складі Десантно-штурмових військ Збройних сил України. З 17 грудня 2022 року Максима вважали безвісти зниклим на Луганщині, — повідомляє Гайсинська міська рада. — Однак 10 березня 2023 року тіло бійця було ідентифіковано в населеному пункті Білогорівка, де він виконував бойові завдання і зустрів останній бій в своєму житті».

Мешканці громади на колінах зустрічали бійця «на щиті», не стримуючи сліз.

«Ти неймовірного серця людина! Я пам’ятаю як твої очі завжди горіли до життя і ти жив справжнім наповненим життям! Я пишаюсь, що знаю тебе, ти гідний син своїх батьків, а вони виховали справжнього Героя України. Ти справжній, мужній, і не тільки фізично, а й духом сильний! Ти приклад! Пишаюсь тобою!» — написав про загиблого його друг Віталій Красюк.

Поховали Максима з усіма військовими почестями на сільському цвинтарі села Куна. Без люблячого сина залишилась мама, без брата сестра.

Нагадаємо, що на Луганщині загинув відомий археолог і історик, завідувач відділу Національного історико-культурного заповідника «Глухів» Юрій Коваленко, який добровільно пішов до лав ЗСУ.

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