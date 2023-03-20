Коштів нема, але ви тримайтесь: як кремлівський диктатор підтримав курортний сезон у Криму

Днями під час телемосту з тимчасово окупованим Кримом кремлівський диктатор путін обговорював майбутній курортний сезон. Обговорювати є що. Бронь кримських готелів на червень становить 23%, що стало найгіршим з 2014 року показником. З окупованим півостровом відсутнє авіасполучення. Кримський міст наполовину перекритий. Узбережжя західного Криму перекопане «лінією Аксьонова». Тобто вкрай складно говорити навіть про перспективи літнього сезону в Криму, повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

Саме тому окупанти вирішили зняти ролик про мудре рятування ситуації. Але, як зазначають експерти, вийшло непереконливо. У ролику про «нараду» міністр економічного розвитку агресора Максим Решетніков запропонував перенаправити доходи від продажу іноземних активів у росії на розвиток туристичної галузі окупованих Криму та Севастополя. Йдеться про два з половиною мільярди рублів, які планують роздати кримським туроператорам.

Проте кремлівський диктатор не надто радо зустрів таку пропозицію. Він заявив, що ці кошти підуть на інші потреби і що у заступника голови російського уряду Дмитра Чернишенка в рамках його бюджету на підтримку туризму кошти є. При цьому диктатор додав досить туманну фразу: «Головне, щоб їх у нього не забрали». Тож підтримувати кримський туризм навіть російський фюрер та його почет бажання не мають. Хіба за винятком особливо наближених бенефіціарів.

Раніше експерт Олександр Коваленко розповів про один з можливих сценаріїв визволення тимчасово окупованого Криму, зазначивши, що будівництво окупантами оборонних споруд у Криму не має сенсу з військової точки зору.

36

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram