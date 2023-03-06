Колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес, який раніше заявляв, що Сили оборони України насамперед мають перекрити шляхи росіян до окупованого Криму, назвав звільнення окупованого півострову найважливішим завданням.

«Україна ніколи не буде в безпеці, допоки росія окупуватимен Крим. Світ не буде інвестувати у відновлення України, допоки не буде повних гарантій безпеки (а це передбачає, що росія більше не окуповує Крим). Тобто, росія буде порушувати або блокувати шляхи доправлення вантажів до Азовського моря і звідти. Так, як вона робить це зараз. І, звісно, росія буде перекривати морські шляхи до Одеси та з Одеси. Це означає, що основні зусилля мають бути зосереджені на звільненні Криму», — зазначив він в інтерв`ю журналісту Андрію Цаплієнко.

На переконання генерала, ЗСУ мають зробити так, щоб Чорноморський флот та ВПС не могли більше перебувати в Криму і щоб з півострову не запускалися дрони. Цьому можуть зарадити високоточні удари з великих дистанцій.

«Я рекомендував би Генштабу та уряду в Києві чітко визначитись з тим, що Крим — це ціль. Донбас важливий. Але нехай росіяни продовжують вбивати себе на Донбасі, поки українці збирають сили для звільнення Криму. І давайте зосередимося на тому, що потрібно для того, щоб це зробити», — підкреслив він.

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За його словами, українцям варто кидати сили не «у середину битви за Бахмут», а розумно спрямувати в напрямку Мелітополя та Маріуполя, щоб обрубити сухопутний міст. А потім підтягнути більше HIMARS і розпочати завдавати ударів по місцям зосередження російських військ на території півострова.

«Донбас повернеться пізніше. Це може статися вже цього літа. Але нам потрібно визначитися з тим, чому Крим — це вирішальний фактор. Тут йдеться не просто про суверенітет, про символізм чи про емоції. Це треба зробити з холодним серцем», — каже Бен Ходжес та додає: «Крим — це найважливіший момент. Не Донбас».

На думку американського генерала, Пентагон робить помилку, наполягаючи на наданні певних видів озброєння для відсування росіян. «Не відсувати їх назад треба. Вони самі відсунуться, як тільки втратять Крим», — резюмував Ходжес.

Нагадаємо, що радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного генерал Віктор Назаров прииустив, що війна з росією може тривати ще рік, її потрібно закінчити перемогою України на полі бою.

Фото Pixabay

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