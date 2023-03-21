Неочікуваний «удар» з Балтики та потужна магнітна буря: чим здивує погода українців

Згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні в деяких регіонах пройдуть періодичні дощі. На найближчому тижні продовжиться поступове підвищення температури повітря по всій країні. Періодично проходитимуть дощі різної інтенсивності, а в нічні та ранкові години можливі тумани.

День весняного рівнодення розпочинається в Україні сонцем. Про це пише на своїй сторінці в соціальній мережі синоптик Наталія Діденко.



«І хоча ще тепла нам малувато, проте малюки-градуси вже потроху стають навшпиньки і тягнуться до +10+14-ти.

Свіжіше буде подекуди на заході та на північному сході — подекуди+7+10 градусів. Навіть вночі практично без «мінусів» та навіть «нулів», — зазначає вона.

Атмосферний фронт пройдеться західними та північними областями України. Тому там, а також на Вінниччині та Одещині очікується невеликий дощ. На решті території України опадів не передбачається — підвищений атмосферний тиск, мінлива хмарність.

У Києві день весняного рівнодення відкриває двері для потепління. 21 березня в столиці передбачається +12 градусів, далі до +14+16 градусів. Місцями можливий невеликий дощ.

У середу, 22 березня, в Україні знову пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+8 °С, вдень +9…+15 °С. Такий прогноз приводить у соцмережі синоптик Ігор Кібальчич.



У четвер, 23 березня, погода у більшості областей нашої країни очікується переважно без опадів з високими температурними показниками. Лише вдень у районі Полісся та крайньої півночі пройде невеликий дощ. Вітер південно-західного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час +3…+9 °С, вдень стовпчики термометрів покажуть +11…+17 °С, у західних та Одеській областях місцями +18…+20 °С.

У п'ятницю, 24 березня, під впливом атмосферних фронтів вночі у північних областях, вдень у західній частині очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. На решті території України без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +4…+10 °С, вдень +11…+17 °С, на Одещині +18…+21 °С.

У суботу, 25 березня, удар по Україні завдасть похмурий циклон з Балтики, який разом зі своїми атмосферними фронтами принесе дощову погоду на переважній частині країни. Вдень у західних областях можливі грози. Вітер південний з переходом на західний, 7 — 12 м/с, вдень у західній частині місцями пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+10 °С, вдень +9…+15 °С, у Криму, Херсонській та Вінницькій областях +16…+17 °С.

В цей же день, 25 березня, очікується і сильна магнітна буря силою 5 балів. У цей день метеочутливі люди страждатимуть на головні болі. Можуть спостерігатись різкі перепади настрою, занепад сил, депресія. Тому важливо слідкувати за своїм психічним станом: уникати емоційної напруги, стресових ситуацій.

В останній день тижня, у неділю, 26 березня, утримається тепла та дощова погода. У західних областях місцями пролунають грози. Вітер переважно західної чверті, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+9 °С, вдень +9…+15 °С, у південних областях +16…+18 °С.

Прогноз Ігоря Кібальчича підтверджують фахівці на сайті «Метеопрог». Згідно з ним, у столиці денна температура повітря протягом тижня коливатиметься у діапазоні +10-+16 градусів. У середу, 22 березня, очікується дощ, який істотно знизить температуру, проте далі вона знову піде вгору і впаде знов до +10 градусів у неділю, 28 березня.

А вже на наступному тижні, як писали «ФАКТИ», очікується істотне похолодання, тому всі необхідні роботи на дачі та на балконі краще завершити найближчими днями.

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