Українців чекає комфортний вихідний: буде тепло, без магнітних бурь

В Україні вже кілька днів триває активне потепління. В неділю, 19 березня, на більшій території буде переважно сухо, температура повітря до +12 градусів.

«По всій Україні очікується потепління до +7…+12 градусів, та переважно буде суха погода, і тільки на сході, вдень можливі невеликі дощі», — пише на сторінці у Facebook народний синоптик Станіслав Щедрін.

З прогнозом народного синоптика погоджуються в Укргідрометцентрі.

«Без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ (вночі з мокрим снігом). В західній частині вночі та вранці туман», — йдеться у повідомленні синоптиків.

Вітер на більшій частині території північно-східний, в західних та північних областях східний, південно-східний, 5−10 м/с,

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу (у Сумській та Чернігівській областях до 6° морозу), на півдні країни 2−7° тепла; вдень 6−11° тепла, на заході країни до 15°; на високогір'ї Карпат вночі 2−8° морозу, вдень 1−6° тепла.

В Києві у неділю, 19 березня, буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний, 5−10 м/с. Температура по області вночі 2° тепла до 3° морозу, вдень 6…11° тепла; у Києві вночі 1…-3° морозу, вдень 8…10° тепла.



З початком нового тижня похолодання не передбачається, вважають фахівці сайту «Метеопрог».

Водночас в окремі дні варто чекати дощів, додають на сайті Gismeteo.

Геомагнітна ситуація залишається спокійною: сьогодні магнітних бурь не буде, загрози для самопочуття не передбачається.

Найближча сильна магнітна буря, як повідомлялося, очікується 25 березня. Її сила становитиме 5 балів. У цей день можливі головні болі. Можуть спостерігатися різкі перепади настрою, занепад сил, депресія. Слідуйте за своїм психічним станом: уникайте емоційного напруження, стресових ситуацій.

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