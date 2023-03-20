Тепло, проте дощитиме, а похолодання вже не за горами: чого очікувати від погоди на поточному тижні 20 — 26 березня

В Україні потеплішає найближчими днями. Це випливає з прогнозу відомої синоптикині Наталки Діденко.

«Понеділок в Україні буде сухим та порівняно теплим. Протягом дня очікується +9+13 градусів, на півдні до +14, на північному сході +8+10 градусів. У Києві завтра без опадів, +12 градусів. У вівторок-середу в Україні пройдуть періодичні дощі. Тому якісь справи на відкритому повітрі краще запланувати на завтра. Також ще видно пристойні дощі у суботу, 25 березня. Але це — попередньо, буду уточнювати) Загалом на тижні буде тепла погода, трохи вниз присядуть стовпчики термометрів у середу, 22 березня. А так переважно у денні години +10+14 градусів. Найближче похолодання, орієнтовно, передбачається 30-го березня», — повідомила вона.

Як писали «ФАКТИ», раніше синоптики спрогнозували погоду останньої декади березня. За їх прогнозом наприкінці березня розпочнеться стійке підвищення температурного фону.

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