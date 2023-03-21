Комітет Ради підтримав кандидатуру добровольця-десантника на посаду міністра освіти: що відомо про Оксена Лісового

З подання уряду освітній комітет парламенту сьогодні, 21 березня, підтримав кандидатуру Оксена Лісового на посаду міністра освіти та науки України. Рішення прийняли одноголосно.

Про це повідомила голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина.

«Освітній комітет Верховної Ради щойно підтримав призначення Оксена Лісового міністром освіти і науки України. Одноголосно», — заявила вона.

Зазначимо, Оксен Лісовий від червня 2010 року обіймає посаду директора Національного центру «Мала академія наук України».

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну він воює добровольцем у складі 95-ї бригади ДШВ і продовжує виконувати обов'язки директора МАН.

Нагадаємо, 20 березня Верховна Рада відправила у відставку колишнього міністра освіти Сергія Шкарлета. Крім того, парламент звільнив Павла Рябікіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації. В той же час у Раду вже внесли кандидатури на призначення Федорова віце-прем'єр-міністром України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністром цифрової трансформації України, а Олександра Камишіна — на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

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