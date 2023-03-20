Рада відправила у відставку трьох міністрів

Декілька днів тому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував перестановки в Кабінеті міністрів.

І у понеділок, 20 березня, Верховна Рада України підтримала відставку міністра освіти та науки Сергія Шкарлета, а також міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.

Нагадаємо, що як кандидати на міністерські крісла, що звільнилися, називалися боєць ЗСУ та директор Національного центру «Мала академія наук України» Оксен Лісовий та колишній керівник «Укрзалізниці» Олександр Камишин відповідно.

Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, у відставку відправили і віце-прем'єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Він отримає нову посаду — стане віце-прем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністром цифрової трансформації України. Його кандидатуру на нову посаду внесуть до Ради на найближчому засіданні.

Також парламент достроково припинив повноваження народного депутата Михайла Забродського.

Фото Олексія Гончаренка

Генерал-лейтенант повертається на військову службу — його планують призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Нагадаємо, що у лютому новим першим заступником міністра оборони став Герой України генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк.

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