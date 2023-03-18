Двох міністрів замінять, ще одного підвищать: Шмигаль анонсував перетасовування Кабміну наступного тижня

В Україні, де нещодавно призначили нового міністра внутрішніх справ, планують кадрові перестановки в Кабміні. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні на засіданні фракції політичної партії „Слуга народу“ обговорили кадрові зміни в Уряді, які плануються на наступний тиждень: звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета; призначення міністром освіти і науки Оксена Лісового; Звільнення з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна; призначення на посаду міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. Крім того, віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада — віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України», — йдеться у повідомленні.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшли заяви про звільнення від міністра освіти і науки України Шкарлета, міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Рябікіна та від віце-прем'єр-міністра України — Міністра цифрової трансформації України Федорова.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Кабмін призначив нового директора НАБУ.

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