Сили загарбників слабшають: астрологічний прогноз на тиждень 21−26 березня

Цього тижня відбудеться багато космічних подій, які почнуть швидко й інтенсивно змінювати ситуацію. Так вважає вінницька астрологиня Надія Мусієнко. На її думку, життя стане динамічнішим, а люди — активнішими, нетерпимішими та конфліктнішими. Очікуються гучні події, різкі заяви, сильні вольові рішення і нові старти.

Плутон переходить у Водолій (23 березня) і проходитиме цим знаком до 2044 року. Починається нова епоха для всього людства. Цей час принесе інші поняття свободи і демократії, створить прецеденти для формування нової світової спільноти. За ці роки сформується інше громадянське суспільство (у кожній країні та у світі загалом), яке створюватиметься за абсолютно новими принципами. Революційний і непередбачуваний вплив водоліївського Плутона може сколихнути масові рухи, об'єднуючи людей і радикально перетворюючи колективний простір. Поки він увійде тільки на кілька місяців (влітку знову повернеться в Козеріг), але, мабуть, встигне показати всьому світу, до чого потрібно готуватися і як скористатися цими новими для людей енергіями. Вплив Плутона відіб'ється на кожній людині по-різному: хтось буде спостерігачем за незвичайними світовими перетвореннями, а хтось опиниться в епіцентрі змін — усе залежить від індивідуального гороскопа кожного.

Доля війни:

Марс переходить у Рак. Тут його сила і міць проявляється в опорі та обороні. Сили загарбників слабшають. Перевага у війні на боці захисників Батьківщини.

Бізнес:

Багато хто почне робити найрішучіші кроки відразу після молодика. Рішення ухвалюються швидко — Меркурій в Овні посилює жагу до перемоги і дає готовність вступити в конкурентну боротьбу. Венера в Тельці — зміцнює матеріальний план і сприяє вдалим покупкам та інвестиціям.

Поїздки:

Потрібно бути готовим до термінових поїздок і відряджень. Усі поспішають. На дорогах багато лихачів. Аварійність підвищена в дні молодика: 21, 22 березня.

Кохання:

Сильна Венера сприяє зав'язуванню міцних стосунків. Багато хто в такі часи зустрічає справжнє кохання. Зміцнюються наявні стосунки. Тиждень вдалий для шлюбу, заручин, знайомств, побачень і приємного проведення часу.

Нагадаємо український та китайський гороскопи на 21 березня: Рибам — успіх у справах, Левам — нові знайомства, Тільцам — плідний день.

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