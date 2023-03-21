Рибам — успіх у справах, Левам — нові знайомства, Тільцам — плідний день: український та китайський гороскопи на 21 березня

Перший день після весняного рівнодення принесе деяким знакам зодіаку свіжі ідеї та нові сили для їх реалізації, вважають астрологи.

Але для цього потрібно вірити в себе та свою мрію, тоді навіть якщо навіть виникнуть труднощі, вони вирішаться самі собою, говориться в гороскопі від Ukr.Media.

Овен

Сприятливий день. Можна багато зробити, якщо не витрачати час даремно. Ви з великим ентузіазмом беретеся за справи, що вимагають фантазії, творчого підходу, але й про рутинні завдання не забуваєте. Вам вдається зосередитися і ні на що не відволікатися, тому ви не припускаєтеся помилок навіть у дрібницях.

Увечері варто сходити до театру чи концерту — ви напевно отримаєте позитивні емоції. Також цей час підходить для навчання та самоосвіти; особливу увагу варто звернути на гуманітарні дисципліни. Життєвий потенціал високий, нездужання малоймовірні.

Телець

Дуже плідний день. Щоправда, на негайне здобуття нагороди за працю розраховувати не доводиться, але для досягнення довгострокових цілей ви зробите дуже багато. Буде можливість зав'язати корисні знайомства, справити гарне враження на людей, які можуть підтримати ваші бізнес-проекти, допомогти в реалізації планів.

Сприятливий день для особистого спілкування, зустрічі з близькими людьми. Добре відбуваються і дружні зустрічі, і романтичні побачення. Друга половина дня підходить для покупки. Не бійтеся купувати незвичайні, екстравагантні речі — вони довго будуть вам подобатися.

Близнюки

Не поспішайте. Цей день потребує обережності, насамперед — у вирішенні робочих та фінансових питань. На щастя, ви маєте достатньо часу для того, щоб обміркувати кожен крок, оцінити можливі наслідки прийнятих рішень. Багато Близнюків отримають цікаві новини, що стосуються роботи, або ділові пропозиції, від яких не зможуть відмовитися.

Імовірні суперечки на роботі та й розбіжності з близькими не виключені. У будь-якому випадку ви не переходите на особистості, не допускаєте конфлікту; навколишні будуть вам за це вдячні. Можливі несподівані подарунки, приємні сюрпризи.

Рак

На початку дня можуть виникати труднощі, на щастя, дрібні та незначні. Зберігайте оптимізм — незабаром справи підуть на лад, ви помітите значні зміни на краще. Після обіду починається період, який підходить для укладання угод, а також іншої комерційної діяльності.

День радує новими перспективами та можливостями. Можна експериментувати, пробувати нове — вас супроводжуватиме успіх. Можна вирушати в поїздки, зміна обстановки піднімає настрій та надихає. Не виключені нові знайомства.

Лев

Сприятливий день для спілкування, нових знайомств, відвідування світських заходів. Ви подобаєтеся людям, легко знаходите спільну мову з новими знайомими і взагалі добре проводите час. Це не найкращий день для самостійної роботи, особливо одноманітної і нудної — сьогодні вона втомлює вас більше, ніж зазвичай.

Імовірні незаплановані витрати, але навряд чи вони завдадуть значних збитків вашому бюджету. У другій половині дня можливі вдалі угоди, надходження, подарунки. Вечір — слушний час для примирення після сварки, відновлення давніх стосунків.

Діва

День буде досить суперечливим і не всім представникам знаку вдасться зберегти спокій. Намагайтеся не піддаватися впливу з боку, зберігайте вірність своїм принципам та поглядам на життя. Твердість у вирішенні робочих питань допоможе зміцнити авторитет, здобути повагу людей, які раніше сумнівалися у ваших професійних якостях.

Підходящий день для участі у громадських заходах та політичних акціях. Ви зможете зробити багато корисного для інших людей та й своє життя покращити.

Терези

Не все легко і однозначно, але вплив позитивних тенденцій все ж таки буде досить сильним, і ви зможете досягти непоганих результатів і реалізувати свої задуми, у тому числі дуже сміливі. Можливі суперечки та розбіжності на роботі, але вам вдасться не допустити конфлікту, провести всі дискусії конструктивно.

Вдалий день для вирішення фінансових питань, можливе отримання грошей із несподіваного джерела, поява нового джерела доходів. Увечері можна робити покупки: ви не помилитеся з вибором, укладіть вигідні угоди.

Скорпіон

Вдалий день. Зірки на вашому боці, тому дійте рішуче, експериментуйте, не бійтеся нестандартних кроків, незвичайних речень. Ваші оригінальні ідеї отримують підтримку оточуючих, ймовірний початок плідної співпраці, яка стане початком довгих партнерських або дружніх відносин.

Можливі цікаві знайомства, не виключене кохання з першого погляду. В особистому житті деяких Скорпіонів відбудуться значні зміни, і не доводиться сумніватися, що вони на краще.

Стрілець

Прекрасний день з ділової точки зору, є шанс здобути важливі професійні перемоги. З'являються нові практичні ідеї, реалізація яких дозволить вам непогано заробити. Можливий початок довгострокового вигідного співробітництва, також не виключене кар'єрне зростання.

Особисті відносини складаються не так легко і гармонійно, як ділові. Часом ви сперечаєтеся з близькими, не завжди можете порозумітися з ними. Надвечір вдасться відновити мир, але випадково завдані образи ще не скоро будуть забуті.

Козоріг

Дуже плідний день, який чудово підходить для того, щоб проявити лідерські якості, показати, що ви здатні керувати іншими людьми та відповідати за їхні вчинки. Стане в нагоді раніше отриманий досвід. Навколишні частіше звичайного звертаються до вас за порадами, але, на жаль, не завжди дотримуються їх.

Сприятливий день для прояву ініціативи в особистих стосунках можна відкрито говорити про свої почуття, планувати спільне майбутнє з коханою людиною. Вдало складаються будь-які поїздки.

Водолій

Ви впораєтеся з вирішенням багатьох завдань, якщо правильно розподілите свій час і не витрачатимете його на порожні розмови та спілкування з людьми, від яких не доводиться чекати нічого доброго. Варто бути обережнішими з новими знайомими: не поспішайте довіряти їм і не чекайте надто багато.

Імовірні грошові надходження, деякі Водолії матимуть необхідне фінансування для свого творчого проекту. Ділове чуття ні в чому вас не підводить, всі угоди, які ви укладаєте, виявляються виключно вигідними.

Риби

У вас виходить практично все, за що ви беретеся. Важливо при цьому не поспішати і пам'ятати, що не завжди очевидні рішення є правильними та ефективними. Краще покладатися на власну інтуїцію та здоровий глузд, ніж прислухатися до порад — вони навряд чи виявляться тямущими.

День обіцяє цікаві знайомства, зустрічі із незвичайними людьми. Є небезпека захопитися людиною, яка вам зовсім не підходить. На жаль, не всі Риби зможуть вчасно перервати ці стосунки. У вирішенні багатьох дрібних проблем допоможуть старші родичі.

Свій прогноз на 21 березня пропонують і знавці китайської астрології. Так, на Сході 21 березня вважається днем Земляного Тигра.

Земляний Тигр — товариський, обережний, лояльний, авторитарний. Він інтелектуал, для якого не так важливі почуття як серйозність вчинків.

У день Земляного Тигра удача посміхнеться тим, хто наполегливо та віддано працює в обраній сфері. Вдалий час для інвестицій, особливо пов'язаних із нерухомістю.

Якщо не хочете серйозних проблем із здоров'ям — варто заздалегідь подбати про стан свого організму. Записатися в спортзал чи на плавання, або навіть звичайна ранкова гімнастика — вдалі вкладення у своє самопочуття.

Не намагайтеся всіх і всюди контролювати — чи то на роботі (якщо ж це, звичайно, не входить у ваші професійні обов'язки), чи в домашньому побуті. Спробуйте дати більше ініціативи вашим близьким, щоб в перспективі всі були задоволеними.

Минулі невдачі в особистому житті сьогодні відійдуть на другий план.

Порада дня: постарайтеся розслабити розум і не займатися нічим, що вимагає великої концентрації. Будь-яка активність у вівторок може призвести до нервового та фізичного виснаження. Найкраще провести день на природі — у спокої та спогляданні.

Застереження дня: не ходіть до лікарів і особливо уникайте оперативних втручань. До планових чи екстрених випадків це, звичайно, не відноситься.

Нагадаємо, раніше було названо представників знаків Зодіаку, на яких очікує прибуток поточного тижня.

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