«Краще загинути зі зброєю в руках»: відомий музикант служить у лавах ЗСУ

Популярний телеведучий, музикант Коля Серга, який написав жорстку пісню про путінську мобілізацію, з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну вступив до лав ЗСУ. У програмі «Ранок Вдома» Серга розповів, як створив психбатальйон та згуртував українських артистів на інформаційному фронті.

— У перші дні повномасштабної війни був дуже високий стрес, — розказав артист. — Не було зрозуміло, як довго це буде тривати, як швидко просуватимуться російські війська. Мій світогляд був у стані краху. Я зрозумів, що потрібно повернутись до себе та знайти, чим я можу бути корисний тут і зараз. 24 лютого я створив психбатальйон — групу психологічної підтримки. Вона досі функціонує.

Серга сказав, що прийняв рішення вступити до лав Збройних Сил України, коли з’явилася інформація, що російський десант має з хвилини на хвилину бути в Одесі.

— Я розумів, що військового досвіду у мене немає та якщо я візьму до рук зброю, то по мені будуть стріляти, — сказав музикант. - Але краще загинути зі зброєю в руках, ніж жити рабом. Ніж жити в тому світі, де перемогла несправедливість. Перші півтора місяця я був суто солдатом і виконував свої безпосередні обов'язки: рив окопи, будував бліндажі, чергував, навчався, виконував додаткову роботу на тому об'єкті, де перебував. Між чергуваннями ми щовечора робили концерти зі скрипалем Мойсеєм Бондаренком і точно зрозуміли, що музика лікує. Тоді виникла ідея створити «Культурні сили», до яких згодом долучилося чимало відомих українців.

Раніше відомий український співак та телеведучий Коля Серга написав влучний вірш, у якому висміяв росіян.

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