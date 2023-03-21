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Шоу-бізнес

Без Поплавського не обійшлося: стало відомо, як Оля Полякова познайомилась з майбутнім чоловіком

14:50 21 березня 2023
Полякова із чоловіком

Відома співачка Оля Полякова, чия донька нещодавно зіткнулася у мережі з хейтом шанувальників, прожила у шлюбі з Вадимом Буряковським вже майже 20 років. Окрім Маші, у них є ще одна донечка — Аліса.

А почалися стосунки пари, як з'ясувалося, завдяки Михайлу Поплавського, з яким був знайомий Вадим.

Саме Михайла Михайловича бізнесмен попросив запросити на свій день народження яку-небудь красиву й талановиту співачку.

«У Вадика був день народження. І він попросив свого сусіда Михайла Михайловича Поплавського на ювілей його запросити якусь красиву й талановиту співачку. Я була тоді проректором в університеті, помічником. Ну і, звісно, хто красивий і талановитий? Звісно, Оля. Ми тоді ще не були подружками. І Оля поїхала виступати до Вадика на день народження. І потім у них понеслося, одружилися», — розповіла в інтерв'ю Раміні Есхакзай кума Полякової Світлана.

Після цього ювілею шляхи жінок розійшлися, але вони зустрілися знову вже на телебаченні, коли Полякова пробивала шлях у шоу-біз через усі можливі проєкти.

«Почали працювати разом, товаришувати. Уже потім я похрестила Алісу, молодшу доньку. Тому тепер ми родичі. Не просто родичі. Це справді найближча і найкраща моя подружка», — поділилася Світлана.

Нагадаємо, Оля Полякова й під час війни продовжує займатись творчістю. Нещодавно вона створила нову концертну програму виключно з українських пісень.

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