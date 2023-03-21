В Раді призначили трьох нових міністрів

Верховна Рада призначила Михайла Федорова віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністром цифрової трансформації. Новим міністром освіти та науки став Оксен Лісовий, а Олександр Камишин отримав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Зазначимо, що призначення Федорова підтримали 311 нардепів.

Результати голосування

За нову посаду для колишнього очільника «Укрзалізниці» Олександра Камишина проголосували 312 депутатів.

За призначення Лісового свої голоси віддали 313 нардепів.

Нагадаємо, що вчора, 20 березня, Рада відправила у відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки. Також було звільнено Павла Рябікіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості. А Михайло Федорова звільнили, аби підвищити.



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