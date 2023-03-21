Двічі вистрелив впритул в грудну клітку: під Дніпром у нічному клубі вбили 21-річного юнака

У Новомосковську Дніпропетровської області у нічному клубі вбили 21-річного хлопця.



Як повідомили в поліції, трагедія сталася 19 березня близько 23:30. Під час конфлікту один з відвідувачів закладу вистрелив 21-річному хлопцю в груди з травматичної зброї. Внаслідок отриманого поранення потерпілий помер у лікарні.

Зловмисником виявився 29-річний раніше судимий за хуліганство та незаконне поводження зі зброєю місцевий мешканець. З місця злочину правоохоронці вилучили гільзи, та інші речові докази, які направили на експертизу.

Поліція затримала вбивцю та повідомила йому про підозру.

Свідки трагедії більш детально розповіли ТСН, що сталося у клубі «Пентагон».

Друг загиблого Ростислава Валентин приїхав до клубу, щоб забрати компанію та відвезти додому.

Коли хлопці вийшли на балкон, до них підійшов невідомий та спровокував конфлікт.

За словами Валентина, невідомий спочатку вдарив одного з хлопців рукою по щелепі. А потім дістав ножа та почав кидатися.

Загиблий Ростислав попросив нападника сховати зброю та припинити конфлікт. Чоловік послухався, але дістав пістолет.

Після цього він впритул, без жодних слів вистрілив Ростиславу у в грудну клітину.

У загиблого 21-річного Ростислава залишилися батьки, сестра та дівчина. Хлопець захоплювався футболом та був підприємцем у Новомосковську.

Як пише видання, мер Новомосковська Сергій Рєзнік повідомив, що заклад раніше вже фігурував у кримінальних хроніках.

На запитання: чому клуб працював у комендантську годину, журналісти відповіді не отримали.

«У поліції зараз встановлюють, чи були раніше складені протоколи через порушення комендантської години в „Пентагоні“ та чи проводились там перевірки», — пише ТСН.

«ФАКТИ» писали про трагедію у Вознесенському районі Миколаївської області, де чоловік металевим прутом вбив свою дружину.

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