Інстинкт самозбереження: експерт пояснив причини втечі сімей окупантів з України

Втеча родин російських військовослужбовців з окупованих українських територій пов’язана з інстинктом самозбереження.

Наразі і Крим, і окупований Донбас, і частина Запоріжжя перебувають у зоні досяжності засобів ураження українських Сил оборони.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник.

«Зараз на окупованих територіях материкової України фактично немає точки, яка б не досягалася українськими засобами ураження. Навіть Крим не є безпечним місцем», — зауважив він.

За словами експерта, на початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну багато членів родин окупаційної армії повірили у пропагандистське гасло, що «россия здесь навсегда» й оселилися на окупованих територіях. Багатьох з них, зокрема, приваблював клімат та природа України.

«Сім'ї приїжджали в Україну як на курорт, як на відпочинок. Тут тобі і море, і фрукти-овочі. Був момент, коли вони дійсно почали тут обживатися», — сказав він.

Першим помітним фактом втечі сімей російських військовослужбовців був факт масової «евакуації» з окупованої Херсонщини.

Мельник не став оцінювати, наскільки масовим є процес «евакуації» сімей окупантів з України, але зауважив: через те, що озброєння ЗСУ досягає майже будь-якого куточка окупованої території, у ворога спрацьовує інстинкт самозбереження і він намагається залишити небезпечне місце.

Щодо нібито безпечного Криму, то вже всі давно зрозуміли, що це не відповідає дійсності.

«Сухопутний коридор в Крим працює доволі умовно. Ані Керченський міст, ані керченська переправа нормально не працюють, є загроза, яку розуміють росіяни, — історія з Керченським мостом може повторитися», — підсумував експерт.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Криму цього літа не варто чекати вдалого літнього сезону. Так, бронь кримських готелів на червень становить 23%, що стало найгіршим з 2014 року показником. З окупованим півостровом відсутнє авіасполучення. Кримський міст наполовину перекритий. Узбережжя західного Криму перекопане «лінією Аксьонова». Охочих засмагати під звуки тривог та вибухи не дуже багато.

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