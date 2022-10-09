В очікуванні ЗСУ окупанти та колаборанти евакуювали свої родини на Херсонщині та Луганщині, — Генштаб

Минулої доби на найгарячіших напрямах збройного протистояння з російськими загарбниками — Бахмутському і Авдіївському — Сили оборони України відбили понад 30 атак противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Ворог же діє підступно, продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом минулої доби окупанти завдали 3 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вночі російські військові цинічно вдарили по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Інформація щодо жертв уточнюється, але вже відомо про десятки загиблих та постраждалих.

Окрім того, вогневого ураження зазнали понад тридцять населених пунктів. Зокрема, Харків, Часів Яр, Попівка, Грабовське, Макіївка, Спірне, Білогорівка, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Нікополь, Урожайне та Давидів Брід.

Натомість Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Терни, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Первомайськ, Опитне, Невельське та Побєда.

Авіація Сил оборони завдала понад тридцять ударів. Зокрема, двадцять чотири по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та дев’ять по зенітних ракетних комплексах противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять БпЛА.

Ракетні війська і артилерія протягом минулої доби уразили два пункти управління, дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та одинадцять інших важливих об’єктів.

Ворог та його посіпаки тікають, налякані успіхами Сил оборони України. Зокрема, представники окупаційної влади Нової Каховки вже вивозять свої сім’ї на тимчасово окуповану територію АР Крим. За наявною інформацією, 7 жовтня колона з 12 мікроавтобусів вибула до міста Севастополь. Схожа ситуація спостерігається і в Луганській області. Так, зі Старобільська почали евакуйовувати колаборантів до Луганська.

Проте тиск з боку загарбників на малий та середній бізнес на тимчасово окупованих територіях триває. Так у Горлівці з початку жовтня податкова інспекція російської федерації розпочала перевірки з подальшим рейдерським захопленням компаній з виявленими порушеннями. Зокрема, це стосується підприємців, які не захотіли перереєстровувати свої компанії відповідно до російського законодавства.

Нагадаємо, напередодні генерал армії, екс-глава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж висловив упевненість в тому, що ЗСУ не повинні давати ворогові можливості зібратися з силами і закріпитися на захоплених позиціях — адже так військові рф отримають можливість оговтатися від поразок і підтягнути резервні частини.

Фото Генштабу ЗСУ

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