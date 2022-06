Колишня учасниця скандального дуету «Тату» Олена Катіна вийшла заміж за мільйонера

Колишня учасниця скандального російського дуету «Тату» (відомий також як t.A.T.u) Олена Катіна вийшла заміж за бізнесмена Дмитра Спірідонова. 37-річна співачка повідомила про це на своїй сторінці в Instagram.

Весілля з мільйонером Олена зіграла в московському готелі «Балчуг Кемпінські».

«Я знову вийшла заміж… Сама не вірю. Люблю тебе», — написала Катіна.

За кілька днів до цього вона показала шанувальникам каблучку з діамантом у 3 карати. Співачка заявила, що це «музейний експонат», вартість якого відповідає «числу з багатьма нулями».

Для Катиної це другий шлюб. Її першим чоловіком був словенський рок-музикант Сашко Кузманович. Вони одружилися у серпні 2013 року. 22 травня 2015 року Олена народила сина Олександра. У 2019 році подружжя розлучилося.

«Тату» досі вважається одним із найуспішніших російських музичних проєктів. Катіна та Юля Волкова стали міжнародною сенсацією у 2002 році з піснею All the Things She Said, яка є англомовною версією їхнього хіта «Я збожеволіла». У кліпі обігравалося лесбійське кохання між двома старшокласницями.

Олена Катіна та Юля Волкова

Після розпаду дуету Катіна поїхала до Лос-Анджелеса, де розпочала сольну кар'єру. Через кілька років вона повернулася до росії.

Дмитру Спиридонову 40 років. Він створив кілька компаній, найуспішнішою з яких був проєкт CloudPayments. Його купив банкір Олег Тіньков. Два останні роки Спіридонов працював радником заступника голови правління банку «Тінькофф», але звільнився у травні 2022 року.

Дмитро вже був одружений. Але його перший шлюб продовжився недовго. З Катиною бізнесмен познайомився у 2021 році. Він вирішив зробити собі подарунок на день народження і заплатив Олені за виступ на приватній вечірці. Спиридонів стверджує, що це було кохання з першого погляду.

