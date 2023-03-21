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Шоу-бізнес

Настя Каменських показала українські традиції в чуттєвому кліпі «Душа»

16:49 21 березня 2023
Настя Каменських

Популярна співачка Настя Каменських, яка нещодавно розкрила правду про життя з Потапом, випустила нову чуттєву пісню та кліп «Душа». Композицію артистка присвятила своєму народові — сильному, вольовому та багатому традиціями.

У кліпі співачка відобразила важливі елементи української культури та етносу. Зокрема, можна побачити сучасне, стилізоване під традиційне українське вбрання, барвисте намисто, а також ляльку-мотанку, яку співачка створила разом з майстринею Яною Дерезою.

«Здавна наші пращури вважали, що душа — то є дзеркало у внутрішній світ людини. Це цілий Всесвіт. Зв'язок із нашим минулим та сучасним, який таїться в ДНК нашого народу. Це наймогутніші сили природи, що збиралися воєдино, аби зміцнити нашу віру та любов», — зазначила артистка.

Раніше Потап випустив нову пісню та зазнав нещадної критики.

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