Настя Каменських нарешті розкрила правду про життя з Потапом

Популярна співачка Настя Каменських, яка раніше підігріла чутки про можливе розлучення з Потапом, з’явившись на публіці без обручки, розкрила правду про життя з чоловіком під час війни.

Артистка підтвердила, вони дійсно рідше бувають разом, але в цілому в їхньому особистому житті — без кардинальних змін. Настя запевняє, що в їхній родині, як і раніше, панують взаєморозуміння та гармонія. А нові загрози лише об’єднали їхню сім’ю.

«Звісно, ми з Льошею у будь-якій ситуації намагаємося одне одного підтримувати. Я впевнена, що головне — об’єднуватись, коли важко та спіткає жахлива біда. Звісно, зараз у кожного з нас є свої задачі і напрями діяльності. Проте, головне — це об’єднувати свої зусилля для того, щоб допомагати країні та йти на зустріч миру і перемозі», — прокоментувала Настя виданню Insider, таким чином спростувавши чутки про негаразди.

А нещодавно Потап і Настя вперше за довгий час разом з’явилися на публіці.

Також Каменських постыйно приписують вагітність. Однак артистка запевнила, що наразі не вагітна.

321

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram