Троє людей загинули внаслідок атаки дрона-камікадзе на гуртожитки ліцею під Києвом (фото)

У ніч проти середи, 22 березня, ворг атакував Україну дронами-камікадзе — з 21 БПЛА Сили оборони збили 16. Нажаль, не обійшлося без руйнувань та жертв.

Як повідомляють у Київській ОДА, в області пошкоджено цивільний об'єкт. Наразі відомо про 3 загиблих і 7 поранених. Інформація ще уточнюється. Пожежу локалізували о близько шостої ранку, нн місці працюють рятувальники.

Фото ДСНС

У ДСНС зазначають, у Ржищіві були частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

О 06:50 пожежі ліквідовано на площі 330 кв.м. Під завалами можуть знаходитися чотири особи.

А у небі над Києвом вночі було виявлено близько 8 ворожих БПЛА типу «Shahed». Як повідомив керівник КМВА Сергій Попко, усі баражуючі боєприпаси були успішно знищені силами ППО.

Також ворог здійснив атаку на Житомирщину. За інформацією голови обласної ОВА Віталія Бунечка, три безпілотники ворога було збито підрозділами протиповітряної оборони. Пошкодження зазнав один з об'єктів інфраструктури області. Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, що напередодні ворог завдав удару по місту Часів Яр, де був частково зруйнований будинок.

Фото ДСНС

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